Фещенко (Ратченко) Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1906
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.388стр117об]
Рождение ребёнка
31.08.1907
Дочь: Фещенко Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Фещенко Павел Акимович
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.388 стр 161об]
Рождение ребёнка
06.08.1908
Дочь: Фещенко Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Фещенко Павел Акимович
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.389 стр105об]
Рождение ребёнка
24.04.1912 ст.
Отец ребёнка: Фещенко Павел Акимович
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391стр122об]
Рождение ребёнка
30.03.1914
Отец ребёнка: Фещенко Павел Акимович
Назван в честь святого Иоанна праздник 30 марта [ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.109об].png
Рождение ребёнка
08.06.1923
Дочь: Фещенко Елена Павловна
Отец ребёнка: Фещенко Павел Акимович
[ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 170]
Рождение ребёнка
19.08.1924
Отец ребёнка: Фещенко Павел Акимович
[ГАНО. Р-2189, оп.2, д.116 стр. 233об]
Рождение ребёнка
20.11.1926
Дочь: Фещенко Мария Павловна
Отец ребёнка: Фещенко Павел Акимович
Смерть
Неизвестно