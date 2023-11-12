Фещенко (Ратченко) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко (Ратченко) Ольга Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения по: [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 170]
Бракосочетание
22.10.1906

Муж: Фещенко Павел Акимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.388стр117об]
Рождение ребёнка
31.08.1907

Дочь: Фещенко Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Фещенко Павел Акимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.388 стр 161об]
Рождение ребёнка
06.08.1908

Дочь: Фещенко Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Фещенко Павел Акимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.389 стр105об]
Рождение ребёнка
24.04.1912 ст.

Сын: Фещенко Николай Павлович

Отец ребёнка: Фещенко Павел Акимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391стр122об]
Рождение ребёнка
30.03.1914

Сын: Фещенко Иван Павлович

Отец ребёнка: Фещенко Павел Акимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Назван в честь святого Иоанна праздник 30 марта [ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.109об].png
Рождение ребёнка
08.06.1923

Дочь: Фещенко Елена Павловна

Отец ребёнка: Фещенко Павел Акимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 170]
Рождение ребёнка
19.08.1924

Сын: Фещенко Павел Павлович

Отец ребёнка: Фещенко Павел Акимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Р-2189, оп.2, д.116 стр. 233об]
Рождение ребёнка
20.11.1926

Дочь: Фещенко Мария Павловна

Отец ребёнка: Фещенко Павел Акимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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