Рублев Ефим Поликарпов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти11.11.1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Рублев Поликарп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Рублева Дарья Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1881
Дочь: Марина Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Елизавета Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рублев Никита Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.11.1898
Причина смерти: от простуды