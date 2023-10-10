Рублев Ефим Поликарпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРублев Ефим Поликарпов

Рублев Ефим Поликарпов

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1838

Дата смерти

11.11.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Рублев Поликарп

Мать: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Рублев Алексей Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Рублева Дарья Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Рублев Василий Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1881

Дочь: Марина Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Елизавета Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Никита Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
11.11.1898
Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от простуды
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close