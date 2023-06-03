Бабинцева (Рыкова) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабинцева (Рыкова) Татьяна Яковлевна

Бабинцева (Рыкова) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1929

Дочь: Кузнецова Федосья Николаевна

Отец ребёнка: Бабинцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
11.06.1930

Дочь: Мертвецова Агрофена Николаевна

Отец ребёнка: Бабинцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
13.06.1933

Дочь: Мошкина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Бабинцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
22.11.1941

Сын: Бабинцев Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Бабинцев Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно