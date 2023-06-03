Бабинцева (Рыкова) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1929
Дочь: Кузнецова Федосья Николаевна
Отец ребёнка: Бабинцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
11.06.1930
Дочь: Мертвецова Агрофена Николаевна
Отец ребёнка: Бабинцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
13.06.1933
Дочь: Мошкина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Бабинцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
22.11.1941
Сын: Бабинцев Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Бабинцев Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно