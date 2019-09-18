Мошкина (Бабинцева) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1933
Дата смерти18.09.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1933
Рождение ребёнка
02.04.1959
Сын: Мошкин Юрий Иванович
Отец ребёнка: Мошкин Иван Константинович
Рождение ребёнка
21.07.1960
Отец ребёнка: Мошкин Иван Константинович
Рождение ребёнка
17.11.1961
Дочь: Манькова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Мошкин Иван Константинович
Рождение ребёнка
20.06.1964
Дочь: Алексеева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Мошкин Иван Константинович
Рождение ребёнка
01.06.1971
Дочь: Каргина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Мошкин Иван Константинович
Смерть
18.09.2019