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Мошкина (Бабинцева) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1933

Дата смерти

18.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1933

Отец: Бабинцев Николай Васильевич

Мать: Бабинцева Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
02.04.1959

Сын: Мошкин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Мошкин Иван Константинович

Рождение ребёнка
21.07.1960

Сын: Мошкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Мошкин Иван Константинович

Рождение ребёнка
17.11.1961

Дочь: Манькова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Мошкин Иван Константинович

Рождение ребёнка
20.06.1964

Дочь: Алексеева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Мошкин Иван Константинович

Рождение ребёнка
01.06.1971

Дочь: Каргина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Мошкин Иван Константинович

Смерть
18.09.2019