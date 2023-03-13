Банникова Офимья Константнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова Офимья Константнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Банниковъ Тимофей

Отец ребёнка: Банниковъ Миронъ

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Матрена дряхлая

Отец ребёнка: Банниковъ Миронъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1771

Сын: Банниковъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Банниковъ Миронъ

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банниковъ Миронъ

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