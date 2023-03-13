Банникова Офимья Константнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Банниковъ Тимофей
Отец ребёнка: Банниковъ Миронъ
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Матрена дряхлая
Отец ребёнка: Банниковъ Миронъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1771
Сын: Банниковъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Банниковъ Миронъ
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Банниковъ Миронъ