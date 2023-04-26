Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1815
Сын: Григорий Фролов
Отец ребёнка: Фрол Данилов
деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Место жительства
1816
деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
4 семья
Рождение ребёнка
1821
Сын: Емельян Фролов
Отец ребёнка: Фрол Данилов
деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1823
Сын: Пётр Фролов
Отец ребёнка: Фрол Данилов
деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Фролов
Отец ребёнка: Фрол Данилов
деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фрол Данилов
Смерть
Неизвестно