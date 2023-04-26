Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1815

Сын: Григорий Фролов

Отец ребёнка: Фрол Данилов

деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Место жительства
1816
деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
4 семья
Рождение ребёнка
1821

Сын: Емельян Фролов

Отец ребёнка: Фрол Данилов

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Пётр Фролов

Отец ребёнка: Фрол Данилов

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Фролов

Отец ребёнка: Фрол Данилов

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрол Данилов

Смерть
Неизвестно
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