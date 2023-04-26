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Андрей Фролов

Место рождения

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фрол Данилов

Мать: Авдотья

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Смерть
1840
деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Место жительства
1850
Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область
44 семья
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