Кухтин Никита Иванов
Место рождения
Дата рождения1827 ст.
Дата смерти1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Отец: Кухтин Иван Филиппов
Мать: Кухтина Наталья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кухтина Авдотья Иванова
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1850 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область