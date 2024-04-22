Кухтин Никита Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтин Никита Иванов

Место рождения

Покровское, Степановская волость, Тамбовский уезд

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: Кухтин Иван Филиппов

Мать: Кухтина Наталья Федорова

Покровское, Степановская волость, Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухтина Авдотья Иванова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1850 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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