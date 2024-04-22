Кухтина Наталья Федорова
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Кухтин Никита Иванов
Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Кухтин Илья Иванов
Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Кухтина Василиса Иванова
Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кухтин Иван Филиппов
Смерть
Неизвестно