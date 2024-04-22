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Кухтина Наталья Федорова

Место рождения

Покровское, Степановская волость, Тамбовский уезд

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Степановская волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Кухтин Никита Иванов

Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов

Покровское, Степановская волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Кухтин Илья Иванов

Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов

Покровское, Степановская волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Кухтина Василиса Иванова

Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов

Покровское, Степановская волость, Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухтин Иван Филиппов

Покровское, Степановская волость, Тамбовский уезд
Смерть
Неизвестно
Покровское, Степановская волость, Тамбовский уезд
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