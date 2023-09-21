Киреева (Дурова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1793
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дуров Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1766
Сын: Киреев Петр Никитич
Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Киреев Иван Никитич
Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Катерина Никитична
Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1793