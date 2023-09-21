Киреева (Дурова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Дурова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1793

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дуров Яков Тимофеевич

Мать: Дурова Аграфена Даниловна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Киреев Петр Никитич

Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Киреев Никита Никитич

Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Киреев Иван Никитич

Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Киреев Алексей Никитич

Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Киреев Василий Никитич

Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Катерина Никитична

Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Киреев Николай Никитич

Отец ребёнка: Киреев Никита Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Никита Федотович

Смерть
После 1793
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