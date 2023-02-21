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Алексей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Иван Васильев

Мать: Ефимия Яковлева

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Степанида Емельянова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Акилина Алексеева

Мать ребёнка: Феодосья Петрова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Феодосья Петрова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Акилина Алексеева

Мать ребёнка: Феодосья Петрова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Степанида Алексеева

Мать ребёнка: Феодосья Петрова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Мавра Алексеева

Мать ребёнка: Феодосья Петрова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Феодосья Петрова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марина Алексеева

Мать ребёнка: Феодосья Петрова

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Феодосья Петрова

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Феодосья Петрова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Тихон Алексеев

Мать ребёнка: Феодосья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1833
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