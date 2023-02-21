Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Иван Васильев
Мать: Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Степанида Емельянова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Акилина Алексеева
Мать ребёнка: Феодосья Петрова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Феодосья Петрова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Акилина Алексеева
Мать ребёнка: Феодосья Петрова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Степанида Алексеева
Мать ребёнка: Феодосья Петрова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Мавра Алексеева
Мать ребёнка: Феодосья Петрова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Феодосья Петрова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марина Алексеева
Мать ребёнка: Феодосья Петрова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Феодосья Петрова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Феодосья Петрова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тихон Алексеев
Мать ребёнка: Феодосья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1833