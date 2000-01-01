Феодосья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Степанида Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Мавра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тихон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Работа или профессия
Неизвестно