Феодосья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Степанида Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Мавра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Тихон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
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