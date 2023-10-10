Баев Петр
Место рождения
Дата рожденияДо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Баев Иван Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баев Алексей Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баев Михаил Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баев Кирилл Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно