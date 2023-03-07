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Чиннов Ульян Васильевич

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Чиннов Василий Иванович

Мать: Чиннова Анна Онисимовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Акилина Ульяновна

Мать ребёнка: Чиннова первая жена

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Чиннов Иван Ульянович

Мать ребёнка: Чиннова Ирина Ермолаева

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиннова первая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиннова Ирина Ермолаева

Смерть
Неизвестно
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