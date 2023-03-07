Чиннов Ульян Васильевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Чиннов Василий Иванович
Мать: Чиннова Анна Онисимовна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Акилина Ульяновна
Мать ребёнка: Чиннова первая жена
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Чиннова Ирина Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиннова первая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиннова Ирина Ермолаева
Смерть
Неизвестно