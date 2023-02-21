Мерзлякова (Савидова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савидов Евстигней
Мать: Савидова Наталья
Рождение ребёнка
03.?.1927
Сын: Мерзляков Александр
Отец ребёнка: Мерзляков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Мерзляков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзляков Владимир
Отец ребёнка: Мерзляков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзляков Илья
Отец ребёнка: Мерзляков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзляков Иван
Отец ребёнка: Мерзляков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мерзляков Василий
Смерть
Неизвестно