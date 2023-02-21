Мерзлякова (Савидова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерзлякова (Савидова) Мария

Мерзлякова (Савидова) Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савидов Евстигней

Мать: Савидова Наталья

Рождение ребёнка
03.?.1927

Сын: Мерзляков Александр

Отец ребёнка: Мерзляков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Мерзляков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзляков Владимир

Отец ребёнка: Мерзляков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзляков Илья

Отец ребёнка: Мерзляков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзляков Иван

Отец ребёнка: Мерзляков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзляков Василий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close