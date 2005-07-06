Мерзляков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.?.1927
Сын: Мерзляков Александр
Мать ребёнка: Мерзлякова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Мерзлякова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзляков Владимир
Мать ребёнка: Мерзлякова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзляков Илья
Мать ребёнка: Мерзлякова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзляков Иван
Мать ребёнка: Мерзлякова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мерзлякова Мария
Смерть
Неизвестно