Мерзляков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзляков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.?.1927

Сын: Мерзляков Александр

Мать ребёнка: Мерзлякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Мерзлякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзляков Владимир

Мать ребёнка: Мерзлякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзляков Илья

Мать ребёнка: Мерзлякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзляков Иван

Мать ребёнка: Мерзлякова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Мария

Смерть
Неизвестно
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