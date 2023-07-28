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Найдышин Иван Федорович

Место рождения

Широково, Уренский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Федор Филимонов

Мать: не указана

Широково, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1739
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 72 лист
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Найдышин Петр Иванович

Мать ребёнка: Найдышина Варвара Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найдышина Варвара Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 оборот