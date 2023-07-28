Найдышин Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: Федор Филимонов
Мать: не указана
Место жительства
С 1739
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 72 лист
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Найдышина Варвара Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 оборот