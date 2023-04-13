Елизарова Варвара Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти04.04.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Проскуркина Прасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1835
Сын: Елизаров Авраам Кириллович
Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Елизаров Илларион Кириллович
Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1843
Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Елизаров Никита Кириллович
Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.04.1870