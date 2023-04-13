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Елизарова Варвара Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

04.04.1870

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Проскуркина Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1835

Сын: Елизаров Авраам Кириллович

Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Елизаров Илларион Кириллович

Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1843

Сын: Елизаров Влас Кириллович

Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Елизаров Никита Кириллович

Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елизаров Кирилл Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.04.1870
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