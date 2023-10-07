Коник Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коник Василь
Мать: Коник Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Волченко Вера Владимировна
Мать ребёнка: Коник Марина
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Коник Марина
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Чех Федора Владимировна
Мать ребёнка: Коник Марина
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Коник Марина
Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Ленинский р-н, с. Славянка
Рождение ребёнка
1915
Сын: Коник Николай Владимирович
Мать ребёнка: Коник Марина
Рождение ребёнка
1917
Сын: Коник Максим Владимирович
Мать ребёнка: Коник Марина
Рождение ребёнка
1918
Сын: Коник Василь Владимирович
Мать ребёнка: Коник Марина
Рождение ребёнка
1920
Сын: Коник Константин Владимирович
Мать ребёнка: Коник Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коник Марина
Смерть
1952