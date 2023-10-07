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Коник Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коник Василь

Мать: Коник Неизвестно

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Волченко Вера Владимировна

Мать ребёнка: Коник Марина

Рождение ребёнка
1903

Сын: Коник Павел Владимирович

Мать ребёнка: Коник Марина

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Чех Федора Владимировна

Мать ребёнка: Коник Марина

Рождение ребёнка
1910

Сын: Коник Петр Владимирович

Мать ребёнка: Коник Марина

Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Ленинский р-н, с. Славянка
Рождение ребёнка
1915

Сын: Коник Николай Владимирович

Мать ребёнка: Коник Марина

Рождение ребёнка
1917

Сын: Коник Максим Владимирович

Мать ребёнка: Коник Марина

Рождение ребёнка
1918

Сын: Коник Василь Владимирович

Мать ребёнка: Коник Марина

Рождение ребёнка
1920

Сын: Коник Константин Владимирович

Мать ребёнка: Коник Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коник Марина

Смерть
1952
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