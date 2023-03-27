Вигилянский Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вигилянский Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вигилянский Гигорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Вигилянский Александр Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1872

Сын: Вигилянский Пётр Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Елизавета Михйловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1883

Сын: Вигилянский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вигилянский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вигилянский Николай Михайлович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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