Вигилянский Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вигилянский Гигорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Вигилянский Александр Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1872
Сын: Вигилянский Пётр Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Антонина Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Елизавета Михйловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1883
Сын: Вигилянский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вигилянский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вигилянский Николай Михайлович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно