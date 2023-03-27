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Вигилянский Александр Михайлович
Вигилянский Александр Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1867
Дата смерти
1895
Пол
Мужской
Отец
Вигилянский Михаил Григорьевич
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец:
Вигилянский Михаил Григорьевич
Мать:
?
Смерть
1895
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