Вигилянский Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вигилянский Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Вигилянский Михаил Григорьевич

Мать: ?

Смерть
1895
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