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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RG
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Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Мухаметфатихов Мухаметхайдар

Мать: ?

Смерть
Неизвестно