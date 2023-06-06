Lasn Helmi Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLasn Helmi Marie

Lasn Helmi Marie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1893

Дата смерти

06.07.1911

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1893

Отец: Lasn Johann

Мать: Lasn Minna

Смерть
06.07.1911