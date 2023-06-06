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Lasn Helmi Marie
Lasn Helmi Marie
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.11.1893
Дата смерти
06.07.1911
Пол
Женский
Отец
Lasn Johann (Juhan)
1861 г.р.
Мать
Lasn (Messimas) Minna
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1893
Отец:
Lasn Johann
Мать:
Lasn Minna
Смерть
06.07.1911
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