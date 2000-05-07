Харитонский Давид (Владимир) (Лейбович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонский Давид (Владимир) (Лейбович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

07.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Харитонский Лейб Моисеевич

Мать: Нехома Кабировна

Рождение ребёнка
Около 1945

Дочь: Беленький Ирина

Мать ребёнка: Харитонский Сара (Соня)

Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Зенкович Марина Зенкович

Мать ребёнка: Харитонский Сара (Соня)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонский Сара (Соня)

Смерть
07.05.2000
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