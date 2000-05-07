Харитонский Давид (Владимир) (Лейбович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти07.05.2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Харитонский Лейб Моисеевич
Мать: Нехома Кабировна
Рождение ребёнка
Около 1945
Дочь: Беленький Ирина
Мать ребёнка: Харитонский Сара (Соня)
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Зенкович Марина Зенкович
Мать ребёнка: Харитонский Сара (Соня)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитонский Сара (Соня)
Смерть
07.05.2000