Харитонский (Ксензовская) Сара (Соня) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонский (Ксензовская) Сара (Соня)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1917

Дата смерти

08.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1917

Отец: Ксензовский Шулим

Мать: Ксензовский Хана Кабировна

Рождение ребёнка
Около 1945

Дочь: Беленький Ирина

Отец ребёнка: Харитонский Давид (Владимир) (Лейбович)

Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Зенкович Марина Зенкович

Отец ребёнка: Харитонский Давид (Владимир) (Лейбович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонский Давид (Владимир) (Лейбович)

Смерть
08.01.2000
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