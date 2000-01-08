Харитонский (Ксензовская) Сара (Соня)
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1917
Дата смерти08.01.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1917
Отец: Ксензовский Шулим
Рождение ребёнка
Около 1945
Дочь: Беленький Ирина
Отец ребёнка: Харитонский Давид (Владимир) (Лейбович)
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Зенкович Марина Зенкович
Отец ребёнка: Харитонский Давид (Владимир) (Лейбович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.2000