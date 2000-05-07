Нехома Кабировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения189
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария (Молка) Ксензовская
Отец ребёнка: Харитонский Лейб Моисеевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Харитонский Давид (Владимир) (Лейбович)
Отец ребёнка: Харитонский Лейб Моисеевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Харитонский Ушер
Отец ребёнка: Харитонский Лейб Моисеевич
Брацлав
Рождение ребёнка
1917
Сын: Харитонский Юрий (Идл, Ютка)
Отец ребёнка: Харитонский Лейб Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1920
Брацлав