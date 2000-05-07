Нехома Кабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехома Кабировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

189

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
189

Отец: Кабир

Мать: ?

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария (Молка) Ксензовская

Отец ребёнка: Харитонский Лейб Моисеевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Харитонский Давид (Владимир) (Лейбович)

Отец ребёнка: Харитонский Лейб Моисеевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Харитонский Ушер

Отец ребёнка: Харитонский Лейб Моисеевич

Брацлав
Рождение ребёнка
1917

Сын: Харитонский Юрий (Идл, Ютка)

Отец ребёнка: Харитонский Лейб Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонский Лейб Моисеевич

Смерть
Около 1920
Брацлав
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