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Выровщиков Кузьма Петров

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Место рождения

Оренбургская губерния, бузулукский уезд, станица Борская

Дата рождения

1830

Дата смерти

07.01.1995 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская губерния, бузулукский уезд, станица Борская
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Чеботарева Евдокия Кузминична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.01.1995 ст.
Оренбургская губерния, станица Новочеркасская
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