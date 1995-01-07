Выровщиков Кузьма Петров
Место рожденияОренбургская губерния, бузулукский уезд, станица Борская
Дата рождения1830
Дата смерти07.01.1995 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская губерния, бузулукский уезд, станица Борская
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Чеботарева Евдокия Кузминична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.01.1995 ст.
Оренбургская губерния, станица Новочеркасская