Зубан Демьян
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Жевно Татьяна Демьяновна
Мать ребёнка: Зубан ?
Черниговская губерния, Могилевский уезд, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубан ?
Смерть
Неизвестно
с. Кресты, Знаменский р-он, Западно-Сибирский край