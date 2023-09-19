Зубан Демьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубан Демьян

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Жевно Татьяна Демьяновна

Мать ребёнка: Зубан ?

Черниговская губерния, Могилевский уезд, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубан ?

Смерть
Неизвестно
с. Кресты, Знаменский р-он, Западно-Сибирский край
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