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Глацынов Владимир Павлович

Место рождения

Казахская ССР, город Лениногорск

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глацынов Павел

Мать: Глацынова Мария Дмитриевна

Казахская ССР, город Лениногорск
Рождение ребёнка
21.05.1976

Дочь: Шадрина Евгения Владимировна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
28.11.1978

Сын: Глацынов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: ?

Казахская ССР, город Лениногорск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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