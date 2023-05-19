Глацынов Владимир Павлович
Место рожденияКазахская ССР, город Лениногорск
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глацынов Павел
Казахская ССР, город Лениногорск
Рождение ребёнка
21.05.1976
Дочь: Шадрина Евгения Владимировна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
28.11.1978
Сын: Глацынов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: ?
Казахская ССР, город Лениногорск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?