Глацынов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глацынов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глацынов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Глацынова Мария Дмитриевна

Казахская ССР, город Лениногорск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глацынов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Глацынова Мария Дмитриевна

Казахская ССР, город Лениногорск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глацынова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно