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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1976

Дочь: Шадрина Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Глацынов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
28.11.1978

Сын: Глацынов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Глацынов Владимир Павлович

Казахская ССР, город Лениногорск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глацынов Владимир Павлович