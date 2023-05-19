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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1976
Дочь: Шадрина Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Глацынов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
28.11.1978
Сын: Глацынов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Глацынов Владимир Павлович
Казахская ССР, город Лениногорск
Бракосочетание
Неизвестно