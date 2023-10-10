Петрунина Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти08.12.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Петрунин Павел Игнатьевич
Отец ребёнка: Петрунин Игнатий Порфирьевич
Рождение ребёнка
Около 1879
Отец ребёнка: Петрунин Игнатий Порфирьевич
Рождение ребёнка
15.09.1882
Дочь: Евфросинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Петрунин Игнатий Порфирьевич
Рождение ребёнка
04.12.1883
Дочь: Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Петрунин Игнатий Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1883
от родов