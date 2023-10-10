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Петрунина Фекла Ивановна

Место рождения

Кузнечиха

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

08.12.1883

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Петрунин Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Петрунин Игнатий Порфирьевич

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Петрунин Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Петрунин Игнатий Порфирьевич

Рождение ребёнка
15.09.1882

Дочь: Евфросинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Петрунин Игнатий Порфирьевич

Рождение ребёнка
04.12.1883

Дочь: Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Петрунин Игнатий Порфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрунин Игнатий Порфирьевич

Смерть
08.12.1883
от родов
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