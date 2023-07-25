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Симонов Петр Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симонов Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Лень Улитта Петровна

Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Евгения Петровна

Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна

Рождение ребёнка
11.12.1901

Сын: Симонов Александр Петрович

Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Симонов Иван Петрович

Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна

Рождение ребёнка
19.09.1903

Сын: Симонов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Симонов Василий Петрович

Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Евгения Трифоновна

Смерть
1928