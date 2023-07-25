Симонов Петр Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симонов Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Лень Улитта Петровна
Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Евгения Петровна
Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна
Рождение ребёнка
11.12.1901
Сын: Симонов Александр Петрович
Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна
Рождение ребёнка
19.09.1903
Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Симонова Евгения Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928