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(Симонова) Евгения Петровна
(Симонова) Евгения Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Дата смерти
1898
Пол
Женский
Отец
Симонов Петр Абрамович
Мать
Симонова Евгения Трифоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Симонов Петр Абрамович
Мать:
Симонова Евгения Трифоновна
Смерть
1898
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