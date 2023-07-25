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(Симонова) Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Симонов Петр Абрамович

Мать: Симонова Евгения Трифоновна

Смерть
1898