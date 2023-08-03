Ходаков Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиОколо 1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Ходаков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Ходаков Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Лишева Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: Лишева Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
06.01.1879
Дочь: Лейно-Сурсохо Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Лишева Зинаида Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1902