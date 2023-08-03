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Ходаков Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Около 1902

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Ходаков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Ходаков Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Лишева Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Ходаков Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Лишева Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
06.01.1879

Дочь: Лейно-Сурсохо Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Лишева Зинаида Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1902