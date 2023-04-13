Freedman (Baskin) Fannie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freedman (Baskin) Fannie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Freedman Saul

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Freedman Saul

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1984
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