Freedman (Baskin) Fannie
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Freedman Saul
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Freedman Saul
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1984