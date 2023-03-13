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Никифоръ

Место рождения

Камаюръ

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

1740 г.р.

Жена

1751 г.р.

Дети

1776 г.р.
1777 г.р.
1779 г.р.
1781 г.р.
1788 г.р.
1789 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Федоръ

Мать: Анисья Яковлева

Камаюръ
Рождение ребёнка
1776

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Февронья Алексеева

Камаюръ
Рождение ребёнка
1777

Сын: Корнила

Мать ребёнка: Февронья Алексеева

Камаюръ
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Февронья Алексеева

Камаюръ
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Февронья Алексеева

Камаюръ
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Февронья Алексеева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Февронья Алексеева

Дурасовка
Рождение ребёнка
1790

Сын: Герасимъ

Мать ребёнка: Февронья Алексеева

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Алексеева

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