Никифоръ
Место рожденияКамаюръ
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Федоръ
Мать: Анисья Яковлева
Камаюръ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Февронья Алексеева
Камаюръ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Корнила
Мать ребёнка: Февронья Алексеева
Камаюръ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Февронья Алексеева
Камаюръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Февронья Алексеева
Камаюръ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Февронья Алексеева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Февронья Алексеева
Дурасовка
Рождение ребёнка
1790
Сын: Герасимъ
Мать ребёнка: Февронья Алексеева
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Алексеева