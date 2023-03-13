Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина

Место рождения

Камаюръ

Дата рождения

1779

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

1757 г.р.

Мать

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
1779

Отец: Никифоръ

Мать: Февронья Алексеева

Камаюръ
Смерть
1783