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Катерина
Катерина
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Место рождения
Камаюръ
Дата рождения
1779
Дата смерти
1783
Пол
Женский
Отец
Никифоръ
1757 г.р.
Мать
Февронья Алексеева
1751 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Никифоръ
Мать:
Февронья Алексеева
Камаюръ
Смерть
1783
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