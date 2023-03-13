Корнила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнила

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Место рождения

Камаюръ

Дата рождения

1777

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Никифоръ

Мать: Февронья Алексеева

Камаюръ
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