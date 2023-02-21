Храименкова Агафья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1884
Сын: Храименков Роман Андреевич
Отец ребёнка: Храименков Андрей
Рождение ребёнка
30.03.1886
Сын: Храименков Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Храименков Андрей
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1893
Дочь: Ходунова Анисья Андреевна
Отец ребёнка: Храименков Андрей
Рождение ребёнка
1891
Сын: Храименков Семен Андреевич
Отец ребёнка: Храименков Андрей
Рождение ребёнка
21.01.1903
Сын: Храименков Егор Андреевич
Отец ребёнка: Храименков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Храименков Андрей
Смерть
1941
похоронена на Шеровичском кладбище между сыновьями