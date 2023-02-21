Храименкова Агафья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храименкова Агафья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1884

Сын: Храименков Роман Андреевич

Отец ребёнка: Храименков Андрей

Рождение ребёнка
30.03.1886

Сын: Храименков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Храименков Андрей

Рождение ребёнка
Между 1888 и 1893

Дочь: Ходунова Анисья Андреевна

Отец ребёнка: Храименков Андрей

Рождение ребёнка
1891

Сын: Храименков Семен Андреевич

Отец ребёнка: Храименков Андрей

Рождение ребёнка
21.01.1903

Сын: Храименков Егор Андреевич

Отец ребёнка: Храименков Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храименков Андрей

Смерть
1941
похоронена на Шеровичском кладбище между сыновьями
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