Храименков Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1886
Дата смерти02.04.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1886
Отец: Храименков Андрей
Рождение ребёнка
26.09.1918
Сын: Храименков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Храименкова Елена Никаноровна
Рождение ребёнка
25.12.1921
Сын: Храименков Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Храименкова Елена Никаноровна
Рождение ребёнка
14.07.1925
Дочь: Петухова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Храименкова Елена Никаноровна
Рождение ребёнка
25.10.1931
Дочь: Осипова Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Храименкова Елена Никаноровна
Отбывание наказания
До 1954
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1965
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область