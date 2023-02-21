Храименков Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХраименков Алексей Андреевич

Храименков Алексей Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1886

Дата смерти

02.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1886

Отец: Храименков Андрей

Мать: Храименкова Агафья Кузьминична

Рождение ребёнка
26.09.1918

Сын: Храименков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Храименкова Елена Никаноровна

Рождение ребёнка
25.12.1921

Сын: Храименков Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Храименкова Елена Никаноровна

Рождение ребёнка
14.07.1925

Дочь: Петухова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Храименкова Елена Никаноровна

Рождение ребёнка
25.10.1931

Дочь: Осипова Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Храименкова Елена Никаноровна

Отбывание наказания
До 1954
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храименкова Елена Никаноровна

Смерть
02.04.1965
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close