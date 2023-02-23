Стюклина Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стюклина Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1892

Сын: Стюклин Александр Степанович

Отец ребёнка: Стюклин Степан Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стюклин Степан Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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