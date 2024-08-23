Маслова (Храменкова) Дарья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 16.04.1894
Дата смертиПосле 09.10.1915
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.04.1894
Отец: Храменков Кирилл Ефимович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.10.1912
Рождение ребёнка
19.09.1913
Отец ребёнка: Маслов-Или-Масленников Михаил Семёнович (Или Петрович, Или Алексеевич)
Рождение ребёнка
09.10.1915
Сын: Маслов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Маслов-Или-Масленников Михаил Семёнович (Или Петрович, Или Алексеевич)
Смерть
После 09.10.1915