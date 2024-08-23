Маслова (Храменкова) Дарья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Храменкова) Дарья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 16.04.1894

Дата смерти

После 09.10.1915

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.04.1894

Отец: Храменков Кирилл Ефимович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.10.1912

Муж: Маслов-Или-Масленников Михаил Семёнович (Или Петрович, Или Алексеевич)

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1913

Сын: Маслов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Маслов-Или-Масленников Михаил Семёнович (Или Петрович, Или Алексеевич)

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1915

Сын: Маслов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Маслов-Или-Масленников Михаил Семёнович (Или Петрович, Или Алексеевич)

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 09.10.1915

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