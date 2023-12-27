Маслов-Или-Масленников Михаил Семёнович (Или Петрович, Или Алексеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов-Или-Масленников Михаил Семёнович (Или Петрович, Или Алексеевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 13.12.1894

Дата смерти

После 10.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.12.1894

Отец: Маслов-Терешин Семён Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1912

Жена: Маслова Дарья Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1913

Сын: Маслов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Маслова Дарья Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1915

Сын: Маслов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Маслова Дарья Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смена фамилии
10.06.1960
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 10.06.1960
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