Маслов-Или-Масленников Михаил Семёнович (Или Петрович, Или Алексеевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 13.12.1894
Дата смертиПосле 10.06.1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.12.1894
Отец: Маслов-Терешин Семён Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1912
Жена: Маслова Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
19.09.1913
Мать ребёнка: Маслова Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
09.10.1915
Сын: Маслов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Маслова Дарья Кирилловна
Смена фамилии
10.06.1960
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 10.06.1960