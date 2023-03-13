Якимова Устинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Якимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Якимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Якимовъ Григорий
Отец ребёнка: Якимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Якимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1803
Сын: Якимовъ Федоръ
Отец ребёнка: Якимовъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якимовъ Михаилъ