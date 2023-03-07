Якимовъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Якимовъ Логинъ
Мать: Якимова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Якимова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Якимова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Якимовъ Григорий
Мать ребёнка: Якимова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Якимова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Якимовъ Федоръ
Мать ребёнка: Якимова Устинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якимова Устинья Иванова