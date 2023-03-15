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Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: ?
Отец ребёнка: Неживлев Сидор
Рождение ребёнка
1894
Сын: Неживлев ?
Отец ребёнка: Неживлев Сидор
Рождение ребёнка
1905
Сын: Неживлев ?
Отец ребёнка: Неживлев Сидор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неживлев Сидор
Смерть
Неизвестно