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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: ?

Отец ребёнка: Неживлев Сидор

Рождение ребёнка
1894

Сын: Неживлев ?

Отец ребёнка: Неживлев Сидор

Рождение ребёнка
1905

Сын: Неживлев ?

Отец ребёнка: Неживлев Сидор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неживлев Сидор

Смерть
Неизвестно
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