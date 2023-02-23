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Луньков Киприан

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Луньков Матвей Киприанович

Мать ребёнка: ?

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Луньков Павел Киприанович

Мать ребёнка: ?

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луньков Анфим Киприанович

Мать ребёнка: ?

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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