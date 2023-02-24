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Луньков Матвей Киприанович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Луньков Киприан

Мать: ?

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунькова Наталья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунькова первая жена

Смерть
Неизвестно
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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