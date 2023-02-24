Луньков Матвей Киприанович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Луньков Киприан
Мать: ?
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунькова первая жена
Смерть
Неизвестно
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния