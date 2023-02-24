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Луньков Павел Киприанович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1825

Дата смерти

24.06.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Луньков Киприан

Мать: ?

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1864

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Лунькова Васса Константиновна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Сокольская Татьяна Лунькова

Мать ребёнка: Лунькова Васса Константиновна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунькова Васса Константиновна

Смерть
24.06.1900
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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