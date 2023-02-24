Луньков Павел Киприанович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1825
Дата смерти24.06.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Луньков Киприан
Мать: ?
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1864
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Лунькова Васса Константиновна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Сокольская Татьяна Лунькова
Мать ребёнка: Лунькова Васса Константиновна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1900
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния